Ван Цян одолела Коллинз и может сыграть с Барти на турнире в Страсбурге

Китайская теннисистка Ван Цян пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция), в трёх партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз (7) со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Китаянка 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Ван Цян поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, 1) — Полин Пармантье (Франция).