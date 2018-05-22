Блинкова победила Буюкаксай в квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова (4) вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Турции Каглу Буюкаксай со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Россиянка дважды подала навылет и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос» Блинкова поспорит с победительницей матча Ирина Бара (Румыния) — Одри Алби (Франция).