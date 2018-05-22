ФТР открыла Аллею Памяти в Москве

22 мая состоялось открытие Аллеи Памяти в Национальном теннисном центре в Москве. Аллея Памяти призвана увековечить выдающихся спортсменов, тренеров, судей и организаторов советского и российского тенниса, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

В аллее установлены несколько стендов с фотографиями и биографическими данными людей, которые в разные годы приносили славу отечественному теннису. Также там появятся данные примерно 100 человек.

Запись можно посмотреть в «фейсбуке» ФТР.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли президент ФТР Шамиль Тарпищев, известные в прошлом спортсмены Анна Дмитриева, Александр Метревели, Анатолий Волков, Вадим Борисов, олимпийская чемпионка Рио-2016 Елена Веснина, юные спортсмены, представители федераций.

Также ФТР учредила Всероссийский турнир 1-й категории для начинающих спортсменов (U13) под объединённым названием «Кубок Памяти». Он проводится в НТЦ в нынешнем году в первый раз, но станет традиционным.