Вавринка: сразу чувствовал, что организаторы не очень-то ждут меня в Женеве

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал информацию о переговорах с организаторами турнира в Женеве, на который он получил «уайлд-кард». Сообщалось, что Вавринка запрашивал $ 500 тыс. за участие в соревнованиях, но организаторы предложили ему лишь $ 80 тыс. Теннисист счёл эту сумму символической и отказался от неё.



«С самого начала я чувствовал, что организаторы не очень-то ждут меня здесь. Но для меня главным было сыграть в Швейцарии. Я понимаю, что болельщики могут запутаться и подумать разные вещи, читая о том, что я не подписал контракта из-за финансовых разногласий. Но это нормальный переговорный процесс, по результатам которого обе стороны должны остаться довольны.



Никто не работает за бесплатно. Я знаю, как ведутся такие переговоры. Замечу, что турнир в Лионе предлагал мне большие деньги, но я отказался, потому что для меня было важно сыграть перед своими зрителями. Я здесь ради болельщиков и волонтёров, которые фантастически здорово относились ко мне в прежние годы. Жаль, что не удалось договориться с организаторами, но на уровень моей игры тут это никак не повлияет», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.

Вавринка сыграет на турнире в Женеве бесплатно