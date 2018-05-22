Росол победил в дерби с Веселы, отыграв двойной матчбол

Чех Лукаш Росол (Q) пробился во второй раунд турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария), одержав волевую победу над своим соотечественником Иржи Веселы — 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). На тай-брейке второго сета Лукаш отыграл двойной матчбол.



Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. Росол выполнил 11 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и упустил единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Веселы 18 подач навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. При этом в решающей партии брейк-пойнтов у Иржи не было.



Следующим оппонентом Росола станет американец Стив Джонсон (6).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».