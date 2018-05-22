Кырстя обыграла Петкович за два с половиной часа в первом круге в Нюрнберге

Румынка Сорана Кырстя (6) пробилась во второй круг турнира категории International в Нюрнберге (Германия), одержав волевую победу над немкой Андреа Петкович, получившей от организаторов «уайлд-кард», — 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Матчболов у Петкович не было, но на тай-брейке в решающей партии она вела со счётом 5:3.
Поединок продолжался 2 часа 41 минуту. Кырстя выполнила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Петкович 4 подачи навылет, 7 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Следующей соперницей Кырсти станет американка Мэдисон Бренгл.
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