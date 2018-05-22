Габашвили победил Павича в первом круге челленджера в Великобритании

Россиянин Теймураз Габашвили одержал победу над хорватом Анте Павичем (5) в первом круге турнира серии «челленджер» в Лафборо (Великобритания) — 6:4, 6:4. Для Теймураза, занимающего сейчас 375-ю строчку рейтинг-листа, это всего вторая победа на турнирах ATP (включая челленджеры) после Уимблдона-2017.



Поединок продолжался 1 час 18 минут. Габашвили выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Павича 8 подач навылет, 1 двойная и 1 упущенный брейк-пойнт.



Следующий соперник Теймураза определится в матче между финном Эмилем Руусувуори (Q) и австралийцем Брэдли Мусли. Отметим, что этот турнир проводится на харде.