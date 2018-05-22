15-летняя Костюк: тяжело конкурировать на профессиональном уровне

Украинка Марта Костюк прокомментировала стартовую победу в квалификационном турнире «Ролан Гаррос».15-летняя киевлянка по итогам непростого матча оказалась сильнее японки Эри Ходзуми, выиграв со счётом 6:4, 4:6, 6:4.



«Я приехала в Париж после трёх поражений подряд, поэтому чувствовала, что должна многое доказать себе и болельщикам.



Мне пришлось много бороться сегодня, и я продемонстрировала свой боевой дух. На меня оказывалось серьезное давление, и я была не так сильно уверена в себе, но этой победой я доказала, что помогу побеждать. Это очень большой шаг для меня.



С момента моих успехов в Мельбурне многое изменилось. Тяжело конкурировать на этом уровне, когда ты только недавно соревновался с юниорами.



Я не знаю, как выступлю на „Ролан Гаррос“. Не хочу подвергать себя лишнему давлению по этому поводу», — цитирует девушку официальный сайт Открытого чемпионата Франции.



Во втором раунде квалификации Костюк встретится с итальянкой Мартиной Тревизан.