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Матчи первого раунда квалификации «Ролан Гаррос» перенесены из-за дождя

Матчи первого раунда квалификации «Ролан Гаррос» перенесены из-за дождя
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Все прерванные и не успевшие начаться матчи женского квалификационного турнира «Ролан Гаррос» перенесены на среду из-за дождя. Поединки будут возобновлены в 10 часов по местному времени.

Из восьми россиянок, стартовавших в квалификации, поединки успели провести только пять. Вероника Кудерметова, Евгения Родина, Анна Калинская и Анна Блинкова свои поединки выиграли, а Полина Монова отказалась от продолжения борьбы с австрийкой Юлией Грабнер при счете 2:5 в первой партии.

Матч Софьи Жук и гречанки Валентини Грамматикопулу был прерван в начале второго сета при счете 2:1 в пользу россиянки. Первую партию Жук проиграла – 1:6.

Валентина Ивахненко и Виталия Дьяченко не успели начать свои матчи.

Восемь россиянок стартуют в квалификации «Ролан Гаррос»
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