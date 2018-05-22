Кырстя: было непросто играть с Петкович — она мой хороший друг

Румынка Сорана Кырстя (6) прокомментировала тяжелейшую победу в матче второго раунда соревнований в Нюрнберге. За 2 часа 42 минуты ею была обыграна хозяйка местных кортов Андреа Петкович — 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).



«Я не очень довольна своей игрой, но довольна добытым результатом. Бывают такие дни, когда нужно просто бороться за каждый мяч и победа приходит. Сегодня мне повезло, и надеюсь, что уже завтра я покажу лучший теннис.



Было непросто, ведь Андреа — мой хороший друг и просто отличная девушка. Я старалась сосредоточиться на матче и не обращать внимания на местную публику, которая поддерживала соперницу. Впрочем, все местные трибуны ведут себя корректно. Болельщики — это одна из тех причин, почему я всегда стараюсь играть в Нюрнберге», — цитирует Кырстю официальный сайт WTA.



Следующей соперницей румынки станет американка Мэдисон Бренгл.