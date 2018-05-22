Бинахи: обсуждали расширение турнира в Риме с ATP и с Джоковичем

Глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинахи рассказал о переговорах по поводу увеличения дней на проведение соревнований в Риме. Предполагается, что количество участников может увеличиться до 96, как в Индиан-Уэллсе и Майами, а турнир будет занимать 10 или 11 дней.



«Что касается расширения места для турнира в календаре, то этим занимается турнирный директор Сержио Палмьери. Он отвечает за диалог с ATP. Я знаю, что он обсуждал эту тему и с Крисом Кермодом, и с Новаком Джоковичем, занимающим пост президента Совета игроков. ATP всё ещё в раздумьях. Если честно, мы уже дважды думали, что дело в шляпе», — приводит слова Бинахи Tennis World USA.



Напомним, Кермод является президентом ATP.