Суарес: думайте дважды, призывая кого-то из игроков уйти из тенниса

36-летний бразилец Бруно Суарес, экс вторая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, в своём «твиттере» обратился к болельщикам, призывающим возрастных теннисистов, которые сильно упали в рейтинге, завершать карьеру.



«Томми Робредо плакал после победы на челленджере в Лиссабоне. Человек с такой карьерой плакал, выиграв челленджер! Так что, когда вы говорите, что кто-то должен уйти из тенниса, подумайте дважды. Только мы сами знаем, насколько мы любим этот спорт и насколько любим соревноваться. Мы останавливаемся тогда, когда сами этого хотим», — написал Суарес.