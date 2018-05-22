Леконт: если Федерер хочет выигрывать «Шлемы», то ему не стоит выступать на «РГ»

Экс пятая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата Франции 1988 года в одиночном разряде и победитель «Ролан Гаррос»—1984 в паре француз Анри Леконт поделился мнением о решении швейцарца Роджера Федерера второй раз подряд намеренно пропустить грунтовый сезон. На «Ролан Гаррос» Федерер в последний раз играл в 2015 году.



«Я считаю, он принял правильное решение. Если он хочет продолжать побеждать на „Шлемах“, то не думаю, что ему стоит играть „Ролан Гаррос“. Понимаю, что все расстроены тем, что не увидят его в Париже, но это необходимая жертва для того, чтобы иметь возможность победить на Уимблдоне. Он понимает, что завоевать титул на таком грунтовом турнире, как „Ролан Гаррос“, ему сейчас очень тяжело», — сказал Леконт в интервью Punto de Break.

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца 11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.