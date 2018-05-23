Гулбис: возможно, смогу показать свой лучший теннис на «Ролан Гаррос»

Латвиец Эрнест Гулбис прокомментировал собственную форму, в которой он подходит к Открытому чемпионату Франции. В матче первого круга квалификации к турниру теннисист оказался сильнее француза Стефана Робера – 7:5, 6:4.



«На прошлой неделе я дошел до полуфинала в Бордо, что придало мне некоторую уверенность. Возможно, на „Ролан Гаррос“ я смогу показать свой лучший теннис», – цитирует 162-ю ракетку мира официальный сайт Открытого чемпионата Франции.



В 2014-м году Гулбису удалось добраться до полуфинала «Ролан Гаррос». Этот успех позволил ему расположиться на десятой строчке рейтинга ATP, что и стало его лучшим результатом в карьере.