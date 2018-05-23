Леконт: Джокович выиграл 12 «Шлемов», вернуться на такой уровень очень тяжело

Экс пятая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата Франции 1988 года в одиночном разряде и победитель «Ролан Гаррос»—1984 в паре француз Анри Леконт поделился мнением о проблемах серба Новака Джоковича, которые он испытывает после возвращения в тур.



«Новаку сейчас сложнее всего с психологической точки зрения. Он был первой ракеткой мира, выиграл 12 турниров „Большого шлема“. Вернуться на такой уровень очень тяжело. Ноле необходимо полностью изменить психологический подход и спросить самого себя, в чём его цель. Старается ли он ради себя, ради кого-то другого, или просто потому, что получает удовольствие от игры?», — сказал Леконт в интервью Punto de Break.