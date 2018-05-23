Бажин: Осака может быть опасна на любом покрытии, и она хочет прогрессировать

Бывший спарринг-партнёр Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Каролины Возняцки Саша Бажин, сейчас работающий тренером Наоми Осаки, оценил игру своей подопечной.



«Когда Наоми хорошо подаёт, не допускает слишком много ошибок и не изменяет себе, то она опасна на любом покрытии. Моя работа заключается в том, чтобы помогать ей играть так и поддерживать её. Старт сезона получился прекрасным, быть лучше практически не могло. Тем не менее, Наоми не почивает на лаврах. Она хочет прогрессировать дальше, особенно на грунте. Здесь ей ещё много над чем предстоит работать. Сейчас мы отрабатываем её передвижение по корту и то, как она бьёт по мячу. На грунте эти моменты немного отличаются от игры на харде.



Остапенко не бьёт по мячу так, как это обычно делается на грунте — не посылает его высоко над сеткой. Тем не менее, она выиграла „Ролан Гаррос“. В женском туре этот турнир вообще гораздо более непредсказуем, чем в мужском», — сказал Бажин в интервью официальному сайту WTA.