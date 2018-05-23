А. Зверев: постараюсь играть в Париже так же, как на обычных турнирах

Немец Александр Зверев, третья ракетка мира, выигравший за последние два сезона три турнира серии «Мастерс», надеется на успешном выступление на «Ролан Гаррос». Пока что Звереву не удавалось добиваться хороших результатов на турнирах «Большого шлема» — его лучшее выступление пришлось на Уимблдоне-2017, где он проиграл в четвёртом круге.



«Я постараюсь играть в Париже так же, как на обычных турнирах, только на протяжении более длительного времени, поскольку „Ролан Гаррос“ длится две недели. Посмотрим, что у меня получится.

В ближайшие дни я не буду даже думать о теннисе, а потом отправлюсь в Париж и приложу все усилия, чтобы подготовиться к старту турнира наилучшим образом. Конечно, Рафа будет фаворитом, но я попаду в другую половину сетки — и это хорошо. В любом случае я буду идти матч за матчем. Надеюсь, мне удастся показать теннис такого же уровня, как в последние три недели», — приводит слова Зверева New York Times.

Надаль: Зверев добьётся успехов на турнирах «Большого шлема»