Леконт: молодые звёзды должны верить, что могут побеждать Федерера или Надаля

Экс пятая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата Франции 1988 года в одиночном разряде и

победитель «Ролан Гаррос»—1984 в паре француз Анри Леконт считает, что молодым игрокам не хватает веры в то, что они способны побеждать таких теннисистов, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.



«Молодые звёзды должны верить, что могут выигрывать у сильнейших соперников. Им нужно быть сильными психологически, уметь справляться с давлением, когда они выступают на таких соревнованиях, как турниры „Большого шлема“. Когда они действительно поверят, что способны побеждать Роджера и Рафу, то у них будет больше шансов в этих матчах», — сказал Леконт в интервью Punto de Break.