Кырстя: я готова сражаться и надеюсь одержать ещё одну победу в Нюрнберге

Румынская теннисистка Сорана Кырстя поделилась ожиданиями от матча с американкой Мэдисон Бренгл во втором круге турнира в Нюрнберге.
«Это будет непростой матч. Мы уже давно не встречались, но я хорошо знаю её, а она меня. Я понимаю, что мне придётся нелегко, но ради таких матчей я сюда и приехала. Я готова сражаться и надеюсь одержать ещё одну победу.
Также надеюсь, что местные болельщики теперь будут меня поддерживать. Во втором круге они болели за Петкович, но были справедливы ко мне. Это было очень приятно", — приводит слова Кырсти официальный сайт тура.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».