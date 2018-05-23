Кырстя: я готова сражаться и надеюсь одержать ещё одну победу в Нюрнберге

Румынская теннисистка Сорана Кырстя поделилась ожиданиями от матча с американкой Мэдисон Бренгл во втором круге турнира в Нюрнберге.

«Это будет непростой матч. Мы уже давно не встречались, но я хорошо знаю её, а она меня. Я понимаю, что мне придётся нелегко, но ради таких матчей я сюда и приехала. Я готова сражаться и надеюсь одержать ещё одну победу.

Также надеюсь, что местные болельщики теперь будут меня поддерживать. Во втором круге они болели за Петкович, но были справедливы ко мне. Это было очень приятно", — приводит слова Кырсти официальный сайт тура.