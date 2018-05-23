Уорчестер: Квитова каждое лето становится украшением турнира в Нью-Хэйвене

Директор турнира в Нью-Хэйвене Энн Уорчестер прокомментировала решение чешки Петры Квитовой принять участие в соревнованиях, которые пройдут с 17 по 25 августа.

«Петра каждое лето становится украшением нашего турнира. Видеть её в сетке соревнований — огромная радость. Она великолепно начала сезон, поэтому мы были так рады её согласию выступить в Нью-Хэйвене. Она проявила мужество, вернувшись в тур после невероятно сложного 2017 года. Сейчас она показывает свою лучшую игру. Уверена, что болельщики в Нью-Хэйвене с нетерпением ждут матчей с её участием», — цитирует Уорчестер официальный сайт тура.