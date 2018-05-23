Бажин: Осаке по силам выиграть «Ролан Гаррос»

Бывший спарринг-партнёр Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Каролины Возняцки Саша Бажин, сейчас работающий тренером Наоми Осаки, оценил шансы подопечной на победу на «Ролан Гаррос».

«Мы договорились, что будем двигаться от игры к игре, не заглядывая вперёд. После победы в Индиан-Уэллсе Наоми по-прежнему серьёзно относится ко всем соперницам. Я сказал ей, что если она будет принимать верные решения каждый день, то результаты придут. Она должна сосредоточиться на том, что ей по силам контролировать. Думаю, пока у неё всё получается отлично. Всё остальное приложится.

Наоми обыграла меня на грунте в Хорватии, и ей это понравилось. Мы не поедем на «Ролан Гаррос» лишь показать себя и отправиться домой после четвертьфинала. Я хочу, чтобы она на каждый турнир ездила за победой. Но важно не торопить события и думать только о предстоящем матче. Ей по силам выиграть «Ролан Гаррос». Она доказала это в Индиан-Уэллсе", — цитирует Бажина официальный сайт тура.

Бажин: Осака может быть опасна на любом покрытии, и она хочет прогрессировать