Надаль сыграет с восходящими французскими звёздами перед стартом «Ролан Гарроc»

Перед стартом очередного розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису организаторы проведут специальные выставочные матчи. В честь 10 побед Рафаэля Надаля на этом турнире испанец проведёт выставочные матчи с восходящими французскими звёздами. 10 французских теннисистов сыграют ракетками, которые Надаль использовал во время победных турниров, сообщает журналист Михал Самульски.

Выставочное мероприятие запланировано на 25 мая. Организаторы рассчитывают, что матчи посетят любители тенниса и поклонники игры Надаля.

Сам испанец неоднократно говорил, что считает «Ролан Гаррос» самым важным турниром в своей карьере.