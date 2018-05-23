Чхун Хён пропустит «Ролан Гаррос»

Корейский теннисист Чхун Хён снялся с Открытого чемпионата Франции по теннису. Спортсмен пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы лодыжки на правой ноге, которая также вынудила его отказаться от участия в турнире в Лионе.

«К сожалению, вчера мне пришлось сняться с турнира в Лионе. Сейчас я сообщаю, что не смогу принять участие в «Ролан Гаррос». У меня были проблемы с лодыжкой на протяжении всего сезона турниров на грунте. МРТ показала, что в голеностопном суставе скапливается жидкость. Возможно, теперь потребуется небольшая операция, а затем — период для восстановления», — написал Чхун Хён в своём «твиттере».

22-летний Чхун Хён стал первым теннисистом из Южной Кореи, кому удалось войти в первую двадцатку рейтинга ATP. На Открытом чемпионате Австралии по теннису он стал первым корейцем, пробившимся в полуфинал турнира «Большого шлема».