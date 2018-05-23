Надаль: победы придают энергию, но ты тратишь на них слишком много сил

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы на турнире в Риме (Италия) рассказал, как влияют на спортсменов победы и поражения. Надаль признался, что выигрыши отнимают очень много сил.

«Выигрыши сопровождаются большей усталостью, чем поражения? Это зависит от происходящего. Победы дают тебе энергию, уверенность в собственных силах. Когда много проигрываешь, оказываешься в тяжёлой психологической ситуации. Но это правда, что ты больше устаёшь, когда побеждаешь, ведь ты играешь больше дней, находишься под постоянным давлением.

Тенниситы, которые побеждают чаще других, сильнее устают за год. Мы тратим больше сил на эти победы. Но успехи восполняют энергию, это трудно описать», — цитирует Надаля El Espanol.