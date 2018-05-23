Фомина и Гончова проиграли в четвертьфинале турнира в Нюрнберге в парном разряде

Российская теннисистка Алёна Фомина и представительница Словакии Михаэла Гончова не смогли пробиться в полуфинал турнира в Нюрнберге (Германия) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли американке Николь Меликар и чешке Квете Пешке, посеянным под первым номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 56 минут.



За выход в финал соревнований в Нюрнберге Меликар и Пешке поспорят с победительницами матча Деми Схурс (Нидерланды)/Катарина Среботник (Словения, 3) — Шанталь Скамлова (Словакия)/Барбора Штефкова (Чехия).

Фомина и Гончова вышли в четвертьфинал турнира в Нюрнберге в парном разряде