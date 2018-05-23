Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Павлюченкова обыграла Вихлянцеву во втором круге турнира в Страсбурге

Павлюченкова обыграла Вихлянцеву во втором круге турнира в Страсбурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (3) вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

Страсбург 2018. 2-й круг
23 мая 2018 года, среда. 12:10 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Наталья
Вихлянцева
6:4 6:4
Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент