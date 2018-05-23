Павлюченкова обыграла Вихлянцеву во втором круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (3) вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс.