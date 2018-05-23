Эверт: нужно было сделать С. Уильямс сеяной, надо защищать рейтинг игроков

Бывшая американская теннисистка Крис Эверт раскритиковала оргкомитет Открытого чемпионата Франции по теннису после того, как 23-кратная победительница турнира «Большого шлема» Серена Уильямс оказалась не сеянной на «Ролан Гаррос». Эверт уверена, что Уильямс должна была получить защищённый рейтинг.

«Это неправильно, они должны защищать рейтинг игроков. И я говорю не только о Серене, но и о других теннисистках, с которыми она может встретиться в первом раунде. Она может встретиться в первом раунде с Халеп! Необходимо защищать турнирную сетку.

Речь ведь идёт не о том, что Уильямс решила год отдохнуть. Она была вынуждена сделать паузу, нужно учитывать ситуации, связанные с беременностью или травмами. В этом случае игроков надо защищать.

Конечно, не нужно оставлять её на первой строчке рейтинга WTA, если она ушла, занимая первое место. Но нужно придумать усреднённый вариант, который будет справедливым для всех», — цитирует Эверт Belfast Telegraph.