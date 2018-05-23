Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия), в двух партиях обыграв представительницу Аргентины Надию Подороску (Q) со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Кирстен 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Флипкенс поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Мона Бартель (Германия).