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Флипкенс вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге

Флипкенс вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия), в двух партиях обыграв представительницу Аргентины Надию Подороску (Q) со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Кирстен 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Флипкенс поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Мона Бартель (Германия).

Нюрнберг 2018. 2-й круг
23 мая 2018 года, среда. 12:10 МСК
Надия
Подороска
Кирстен
Флипкенс
6:7 2:6
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