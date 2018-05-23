Сербский теннисист Душан Лайович пробился в четвертьфинал турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Словакии Филипа Горански (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Душан 1 раз подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Лионе Лайович поспорит с победителем американского противостояния Джек Сок (3) — Тейлор Фритц. Турнир завершится 26 мая.