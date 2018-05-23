Ивахненко проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос», Бушар снялась

Российская теннисистка Валентина Ихваненко не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, проиграв испанке Георгине Гарсия Перес со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Валентина ни разу не подала навылет и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 7 брейков.

За выход в финал квалификации Гарсия Перес поспорит с победительницей матча Данка Ковинич (Черногория, 9) — Клэр Лю (США).

Канадка Эжени Бушар снялась по ходу встречи со словенкой Далилой Якупович (13) из-за травмы при счёте 0:6, 1:2.