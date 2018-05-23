Хенман: Маррею надо запастись терпением и дождаться полного восстановления

Бывший британский теннисист Тим Хенман прокомментировал процесс реабилитации своего соотечественника Энди Маррея. Шотландец восстанавливается после операции на колене, которую он перенёс в январе. Маррей по-прежнему рассчитывает сыграть на Уимблдоне, а вернуться на корт он планирует на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«Маррей – боец. Но в данном случае его бойцовский характер не поможет, сейчас всё зависит от физического состояния тела. Ему нужно дождаться, пока он полностью не восстановится или не приблизится к 100-процентному показателю. Только после этого можно будет вновь думать о турнирах.

Мы прекрасно понимаем, что уровень на турнирах очень высок. Если ты не набрал оптимальных физических кондиций, будет крайне сложно конкурировать с лучшими», — цитирует Хенмана Tennis World USA.