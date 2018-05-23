Жук не реализовала матчбол и проиграла Грамматикопулу в квалификации «РГ»

Российская теннисистка Софья Жук (24) не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представительнице Греции Валентини Грамматикопулу со счётом 1:6, 6:1, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты. Софья совершила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 8 брейков. На тай-брейке россиянка не реализовала матчбол.

За выход в финал квалификации Грамматикопулу поспорит с россиянкой Анной Калинской.