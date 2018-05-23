Гаврилова уступила Стосур во втором круге турнира в Страсбурге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под вторым номером, не сумела пробиться в четвертьфинал, проиграв своей соотечественнице Саманте Стосур со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Стосур поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой (5).