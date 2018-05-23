22 эйса помогли Иснеру обыграть Албота во втором круге турнира в Лионе

Американский теннисист Джон Иснер (2) вышел в четвертьфинал турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Молдавии Раду Албота со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Джон 22 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Лионе Иснер поспорит с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Турнир завершится 26 мая.