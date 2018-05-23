Остапенко: теперь каждая девушка хочет меня обыграть

Действующая победительница «Ролан Гаррос», латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала, что изменилось в её карьере после прошлогоднего триумфа.

«Главное отличие, которое появилось после моей победы на „Ролан Гаррос“, состоит в том, что теперь каждая девушка хочет меня обыграть. Моя победа в Париже придаёт им мотивации. Думаю, игроки моего возраста, около 20 лет, после моего успеха мотивированы ещё больше. Вне корта мне стали уделять больше внимания, и я должна делать больше разных вещей. Также изменилось отношение турниров и людей ко мне. Я провожу больше времени на интервью, но это нормально. Мне это нравится, это весело. Это часть профессии.

Не думаю, что буду особо нервничать, когда вернусь на «Ролан Гаррос». Я начала год в статусе игрока топ-10 и сразу же ощущала давление, но при этом смогла дойти до финала в Майами. После этого я выиграла несколько матчей на грунте. Я сейчас более уверена в себе. В Париже буду наслаждаться тем фактом, что уже выиграла турнир «Большого шлема» в раннем возрасте. Хочу наслаждаться каждым матчем и своей карьерой в целом", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.