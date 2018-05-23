К. Мартинес станет новым послом турнира в Мальорке

Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес станет послом турнира в Мальорке (Испания), который будет проходить с 17 по 24 июня.

«Для Испании очень важно, чтобы в стране проходили турниры различных категорий. Турнир в Мальорке – единственное международное соревнование, которое у нас есть. К тому же всегда здорово играть дома на травяном покрытии», — цитирует Мартинес WTA Tennis.

Турнирный директор Тони Надаль отметил, что в этом году участие в соревнованиях примут многие ведущие игроки, включая Викторию Азаренко, Анжелику Кербер, Каролин Гарсия, Агнешку Радваньску, Саманту Стосур и многих других.

«Нет сомнений, что мы проведём лучший в истории турнир в Мальорке. И речь идёт не только о звёздном составе участниц. Мы улучшили инфраструктуру, проделали большую работу по многим направлениям», — сказал Надаль.