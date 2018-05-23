Фигуристы Пападакис и Сизерон примут участие в церемонии жеребьёвки «РГ»

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон будут присутствовать на церемонии жеребьёвки основной сетки «Ролан Гаррос», информирует пресс-служба турнира.



Трёхкратные чемпионы мира и серебряные призёры Олимпийских игр в Пхёнчхане примут участие в мероприятии, которое состоится завтра, 24 мая, и начнётся в 20:00 по московскому времени.



Распределение несеяных игроков произойдёт при помощи электронной системы. Пападакис определит соперников для сеяных теннисистов, а Сизерон – для теннисисток. Первые матчи основной сетки состоятся 27 мая.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».