Дьяченко обыграла Паолини в первом круге квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянка Виталия Дьяченко стартовала с победы в квалификации «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 27-летняя спортсменка обыграла итальянку Ясмине Паолини (20), занимающую 131-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.



За выход в финал квалификации Дьяченко, занимающая 151-е место в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Польши Магдаленой Фреш. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции пройдут с 27 мая по 10 июня.