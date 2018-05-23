Сёдерлинг: в матче с Надалем нужно играть агрессивно и надеяться на лучшее

Шведский теннисист Робин Сёдерлинг рассказал, за счёт чего можно обыграть испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.



«Складывается ощущение, что теннисисты не верят в то, что способны обыграть Надаля на грунте. Они выходят на корт против испанца только ради того, чтобы покинуть его с высоко поднятой головой, а не добиться успеха. Таким образом, матч проигран ещё до его начала. Нужно показать сопернику, что вы настроены решительно и готовы побеждать. Важно действовать в агрессивном ключе и надеяться на лучшее. Нельзя, чтобы Рафа чувствовал себя комфортно», — сказал швед в интервью The Telegraph.



Сёдерлинг – один из двух теннисистов (второй – серб Новак Джокович), которые обыгрывали Надаля на «Ролан Гаррос».

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».