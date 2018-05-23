Кырстя победила Бренгл и вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге

Румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Нюрнберге (Германия). Во втором круге шестая ракетка соревнований обыграла американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 3:6, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 45-я ракетка мира выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19. На счету американки 5 двойных ошибок и 4 упущенных брейк-пойнта, она обошлась без эйсов.



За выход в полуфинал соревнований Кырстя поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Элисон Риске (США, LD).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».