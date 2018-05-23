Сок не сумел выйти в четвертьфинал в Лионе, уступив 70-й ракетке мира

Американец Джек Сок не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Лионе (Франция). Третий номер посева со счётом 6:7 (6:8), 2:6 уступил соотечественнику — Тейлору Фритцу.



Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. 15-й номер мирового рейтинга выполнил 3 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и упустил 3 брейк-пойнта. На счету Фритца 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 8 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал 70-я ракетка мира поспорит с сербом Душаном Лайовичем, ранее обыгравшим словака Филипа Горански (Q).