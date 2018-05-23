Стосур: всегда тяжело выходить на матч против соотечественницы

Австралийка Саманта Стосур прокомментировала победу со счётом 6:3, 6:4 во втором круге турнира в Страсбурге (Франция) над соотечественницей – Дарьей Гавриловой.



«Думаю, мне удалось сыграть на хорошем уровне. Здорово, что я смогла отыграться со счёта 1:4 во втором сете. Было нелегко, но приятно, что мне удалось проявить себя с лучшей стороны. Конечно, всегда тяжело играть с теннисисткой-соотечественницей, с которой ты дружишь и ладишь. Мы понимали, что должны были выйти на корт и сделать всё, чтобы победить», — приводит слова Стосур пресс-служба WTA.



За выход в полуфинал Стосур поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой (5).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».