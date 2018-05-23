Барти: матч с Пармантье был похож на противостояние Кубка Федерации

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, прокомментировала победу над француженкой Полин Пармантье со счётом 6:1, 6:4 во втором круге соревнований.



«Атмосфера в сегодняшнем матче была похожа на ту, что сопровождает поединки Кубка Федерации. Весь стадион переживал за Пармантье, поскольку у французов всегда патриотичный настрой. Понимала, что меня ждёт настоящее испытание, поэтому нужно было приложить максимум усилий. Мне удалось начать матч с правильным настроем, а затем я не отпускала ногу с педали газа вплоть до окончания поединка», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с представительницей Китая Ван Цян.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».