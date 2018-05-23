Фоньини, посеянный под вторым номером, стартовал с победы на турнире в Женеве

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Женеве (Швейцария) под вторым номером, обыграл американца Ноа Рубина (Q) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 во втором круге соревнований.



Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. 19-я ракетка мира выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Рубина 2 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта, у американца нет эйсов.



За выход в полуфинал соревнований в Швейцарии Фоньини поспорит ещё с одним американцем, Теннисом Сандгреном.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».