Скьявоне — о первой победе в 2018 году: теперь я могу пойти и выпить вина

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне прокомментировала победу над канадкой Кэрол Чжао со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в первом круге квалификации «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 37-летняя уроженка Милана одержала первую победу в 2018 году.



«Это фантастика. Теперь я могу пойти домой и выпить немного вина. Я очень-очень счастлива», — приводит слова экс четвёртой ракетки мира официальный сайт турнира.



Скьявоне стала победительницей Открытого чемпионата Франции в 2010 году.