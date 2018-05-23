Скьявоне — о первой победе в 2018 году: теперь я могу пойти и выпить вина

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне прокомментировала победу над канадкой Кэрол Чжао со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в первом круге квалификации «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 37-летняя уроженка Милана одержала первую победу в 2018 году.
«Это фантастика. Теперь я могу пойти домой и выпить немного вина. Я очень-очень счастлива», — приводит слова экс четвёртой ракетки мира официальный сайт турнира.
Скьявоне стала победительницей Открытого чемпионата Франции в 2010 году.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».