Навратилова: С. Уильямс — фаворит Уимблдона

Экс первая ракетка мира Мартина Навратилова выразила мнение, что американка Серена Уильямс способна выиграть Уимблдон.



«На мой взгляд, Серена является фаворитом Уимблдона. Что касается Открытого чемпионата Франции, то победить в Париже Уильямс будет гораздо сложнее. Чем вы старше, тем сложнее восстанавливаться, но сёстры Уильямс сейчас не испытывают никаких проблем со здоровьём. Складывается ощущение, что с физической точки зрения они выглядят лучше, чем в 20-летнем возрасте», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».