Вавринка вышел в 1/4 финала турнира в Женеве, одержав первую победу с февраля

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Женеве. Третий номер посева обыграл американца Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 6:4. Для уроженца Лозанны эта победа стала первой с февральского турнира в Софии, где он добрался до полуфинала.



Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Вавринка выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету американца 4 эйса, у него нет ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал соревнований в Швейцарии Вавринка, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, поспорит с венгром Мартоном Фучовичем, ранее обыгравшим американца Фрэнсиса Тиафо.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».