Федерер: давно отказался от идеи, что карьеру нужно завершить сказочным образом

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что он не стремится сделать всё, чтобы уйти на пенсию на мажорной ноте.



«Я давно отказался от идеи закончить карьеру сказочным образом. Необязательно делать это в статусе первой ракетки мира или после победы на турнире «Большого шлема». Конечно, было бы здорово уйти на мажорной ноте, но вы не в состоянии контролировать подобные вещи. Я выхожу на корт, поскольку люблю теннис, а не ради того, чтобы написать идеальное окончание своей карьеры», — приводит слова Федерера The Wall Street Journal.



36-летний уроженец Базеля, пропускающий грунтовый сезон, занимает второе место в рейтинге ATP.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.