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Навратилова: обыграть Надаля в Париже способны только Джокович и А. Зверев

Навратилова: обыграть Надаля в Париже способны только Джокович и А. Зверев
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась точкой зрения по поводу борьбы в мужской сетке Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге ATP.

«Безусловно, Надаль является главным претендентом на победу на грунтовом турнире. На мой взгляд, есть только два теннисиста, которым по силам обыграть Рафу в Париже. Это Новак Джокович и Александр Зверев», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

Надаль является десятикратным победителем «Ролан Гаррос».

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