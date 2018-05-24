Навратилова: обыграть Надаля в Париже способны только Джокович и А. Зверев

Экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась точкой зрения по поводу борьбы в мужской сетке Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге ATP.



«Безусловно, Надаль является главным претендентом на победу на грунтовом турнире. На мой взгляд, есть только два теннисиста, которым по силам обыграть Рафу в Париже. Это Новак Джокович и Александр Зверев», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.



Надаль является десятикратным победителем «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».