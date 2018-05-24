6 теннисисток могут возглавить рейтинг WTA по итогам «Ролан Гаррос»

Шесть теннисисток могут занять первую строчку рейтинга WTA по итогам предстоящего Открытого чемпионата Франции. Лидером рейтинга является румынка Симона Халеп. Её могут обойти датчанка Каролина Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова и француженка Каролин Гарсия, сообщает WTA Insider.

Халеп для сохранения шансов остаться на вершине рейтинга нужно дойти до полуфинала. Если Возняцки дойдёт до четвертьфинала, то Симоне нужно выйти в финал. Симона останется лидером рейтинга, если возьмёт титул.

Возняцки станет первой, если завоюет трофей. Если Халеп и Мугуруса не дойдут до полуфинала, а Свитолина, Гарсия или Плишкова не возьмут титул, то датчанка станет первой ракеткой мира.

Мугурусе для сохранения шансов на первую строчку обязательно нужно дойти до полуфинала. Если Возняцки победит в первом круге, то Гарбинье нужно будет дойти до финала, чтобы побороться за лидерство в рейтинге. Мугуруса станет первой, если выиграет титул, но при этом нужно, чтобы её соперницей в финале была не Возняцки.

Свитолиной, Гарсии и Плишковой для попадания на вершину рейтинга нужно брать титул. Кроме того, Элине нужно будет, чтобы Возняцки не дошла до полуфинала, а Халеп — до финала.

Плишковой помимо титула требуется поражение Возняцки в первом круге, а также проигрыш Халеп до стадии полуфинала и Мугурусы — до финала.

Гарсии помимо титула требуется поражение Возняцки до 1/8 финала, а также проигрыш Халеп до стадии полуфинала и Мугурусы — до финала.